Dimostrazioni ed esercitazioni di arrampicata su parete nel cuore della città. In occasione delle celebrazioni per i 150 anni della sua fondazione il Cai (Club Alpino Italiano) sta organizzando una serie di iniziative su tutto il territorio italiano. Molto attiva la sezione vastese che, dopo la mostra sul tratturo che ha ottenuto molti apprezzamenti, ha organizzato dal 29 giugno al 7 luglio "Climbing in cortile", con una parete per l'arrampicata posizionata nel cortile di Palazzo d'Avalos.

"Con questa manifestazione - spiega l'addetto stampa Gianni Colonna- il CAI vuole far conoscere una diversa modalità di approcciare la montagna e rapportarsi alla natura. Una modalità certamente più “adrenalinica” proprio perché caratterizzata da un “corpo a corpo” tra l’uomo e la parete rocciosa, più o meno liscia ma comunque verticale.

Un corpo a corpo però dove ciò che conta non è tanto l’atteggiamento di sfida quanto piuttosto il tentativo di dialogare, di intendersi con la roccia alla ricerca di appigli e appoggi che essa ci mette a disposizione permettendo un’ascesa verso la meta. E’ attraverso questo dialogo che impariamo a conoscere i nostri limiti, a riconoscere e confrontarci con le nostre paure, a rispettare la sacralità della natura in tutte le sue declinazioni. Un’ esperienza da non perdere. La palestra artificiale di arrampicata sarà a disposizione di coloro che vogliono provare l'emozione della verticalità tutte le sere dalle 18 alle 21".

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet della sezione vastese del Cai (clicca qui).