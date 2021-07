Al via nel fine settimana, con la prima tappa in programma a Vasto, il Super Eight Beach Soccer Tournament. Dieci le squadre partecipanti: Cavalieri del Mare Viareggio, Inter, Roma, Lazio, Udinese, Bari, Soverato, Bulls Prato, Romagna e Genova.

La formula è a girone unico, dopo la tappa vastese, in calendario da venerdì 28 a domenica 30 giugno (si gioca dalle 15 alle 19 sul lungomare Duca degli Abruzzi), sarà la volta di Lignano Sabbiadoro il 5, 6 e 7 luglio, Roma il 12, 13 e 14 luglio. La fase finale è in programma a Viareggio dal 26 al 28 luglio.

Di seguito il calendario del Super Eight Beach Soccer Tournament.



Questa è la seconda edizione della manifestazione, che lo scorso anno si concluse a Vasto con la vittoria dell'Inter. In campo anche alcuni atleti locali: il capitano della Vastese Mario Luongo, Carlo Triglione, Lorenzo Napolitano e il portiere Nicola Cianci nell'Udinese, Paolo Di Giacomo attaccante dell'Inter e l'estremo difensore Massimo Marconato nella Lazio insieme a Diego Armando Maradona Junior.



Oltre a loro saranno impegnati sulla sabbia vari campioni brasiliani e sudamericani che innalzeranno il livello tecnico del torneo. Grandi favorite per la vittoria finale quest'anno sono Roma e Lazio.



Il torneo nazionale di Beach Soccer, che gode tra gli altri del patrocinio dell'assessorato regionale allo Sport e al Turismo della Regione Abruzzo, sarà presentato alla stampa giovedì 27 giugno, dagli organizzatori Giorgio Di Domenico, presidente della Vastese Calcio 1902, Danilo Bolognese, amministratore della World Event Management e Vincenzo Sputore, assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Vasto.

La conferenza stampa di presentazione del Super Eight Beach Soccer Tournament 2013 si svolgerà alle ore 11.00 presso la Sala del Gonfalone del Comune di Vasto in Piazza Barbacani 1.

Per ulteriori informazioni

www.super8beachsoccer.com