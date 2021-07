Il Teatro Studio di Vasto, diretto da Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini (attori e registi professionisti), giovedi 27 giugno chiuderà il primo anno della Scuola di Teatro (40 allievi) con i saggi-spettacolo dei tre corsi attivati (Bambini, Ragazzi e Adulti) presso il Teatro Rossetti di Vasto.

Lo spettacolo inizierà alle 18 con i bambini che presentano "Che fine ha fatto Cappuccetto Rosso?" con la regia di Rossella Gesini; alle 19 vanno in scena i ragazzi con "Il fantasma di Canterville" da O. Wilde, regia di Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini; alle 21 esibizione conclusiva degli adulti con “La commedia”, per la regia di Stefano Angelucci Marino

Il Teatro Studio di Vasto ha iniziato la propria attività dal mese di Novembre 2012 con l’apertura di una Scuola di Teatro con sezioni per bambini e ragazzi, giovani e adulti.

Tutti i corsi sono mirati a dare una formazione a coloro che intendono fare teatro, con un particolare orientamento verso il teatro d’attore, un teatro che vede il corpo-voce allenato e impegnato nella gestione di azione, intenzione ed emozione. Per i bambini e ragazzi la Scuola ha strutturato un percorso che dai giochi classici di conoscenza dei propri mezzi espressivi (corpo – voce) ha portato i giovani allievi a lavorare sulla drammatizzazione di una storia. Si è cercato, attraverso tutta una serie di esercizi e giochi, di far scoprire il piacere del teatro, il suo carattere fondamentalmente ludico e la sua capacità di unire in un tempo e in uno spazio le persone. Non ci si è concentrati sulla formazione di attori, bensì sulla possibilità di far fare una grande esperienza umana che ha a che fare con il teatro.

Stefano Angelucci Marino da qualche anno dirige il Teatro Studio di Lanciano, una realtà affermata e un prestigioso punto di riferimento dell’arte e della cultura di tutta l’area frentana. Un team di professionisti del settore organizza numerosi corsi (teatro, cinema, danza), oltre a una stagione teatrale di alto livello. Lo staff del Teatro Studio ha quindi deciso di gettarsi in una nuova avventura, e provare a coinvolgere i futuri talenti di Vasto e dei Comuni limitrofi aprendo il Teatro Studio di Vasto.

I progetti del Teatro Studio di Vasto prevedono l’apertura (2013) di un nuovo spazio teatrale a Vasto, un luogo di incontro e di confronto, un laboratorio di idee e progetti, una bottega teatrale e culturale, pensato e curato in proprio, ma a disposizione della città e del suo comprensorio.