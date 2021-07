Si chiudono in maniera trionfale i Giochi del Mediterraneo di Giulia De Ascentis. La 19enne nuotatrice vastese conquista la seconda medaglia d'oro vincendo la staffetta 4x100 misti insieme alle sue compagne Elena Gemo, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro.

Distacco abissale rifilato alle seconde, le spagnole, quasi 4 secondi, che di poco hanno superato la squadra greca. L'Italia ha letteralmente dominato in vasca, con giovani atleti che si stanno mettendo in luce e rappresentano il futuro del nuoto dopo il fallimento della spedizione olimpica di Londra 2012.

E Giulia De Ascentis ha le carte in regola per scrivere il suo nome tra quelli dei campioni del nuoto. A Mersin 2013 ha conquistato due medaglie d'oro, una di bronzo e un quarto posto. Risultati di tutto rispetto dopo il titolo italiano assoluto a Riccione e i piazzamenti al Settecolli. La giornata del 25 giugno resterà per lei storica, visto che ha conquistato due medaglie in mezz'ora.

Prossimo appuntamento per lei con le Universiadi, pronta per conquistare nuovi importanti successi.