L'emozione era tanta nella chiesa di San Giovanni Bosco per la prima Messa di Don Francesco Giovanni Galante, ordinato sacerdote domenica nella Basilica-Santuario della Madonna dei Miracoli. Circondato da tanti sacerdoti, dalla comunità parrocchiale e dai giovani dell'Oratorio, don Francesco ha presieduto per la prima volta la Celebrazione Eucaristica. Un momento speciale nella chiesa dove è cresciuto, con i tanti anni come animatore dell'Azione Cattolica e dell'Oratorio, prima di seguire la strada della sua vocazione sacerdotale con il percorso di studi tra Roma e Torino.

Ad accompagnarlo la sua famiglia, il papà Giuseppe, la mamma Nadia, e i fratelli Nicla e Michele. E poi tanti parenti e amici che si sono stretti a lui in questo momento così importante della sua vita. Nel giorno della festa di San Giovanni il novello sacerdote ha chiesto a don Flaviano D'Ercoli, per diversi anni a Vasto, di tenere l'omelia. Poi, prima della benedizione finale, Don Francesco Giovanni ha voluto ringraziare tutti i presenti e le persone che lo hanno accompagnato nella preghiera e impegnandosi per la cerimonia dell'ordinazione. Un grazie speciale all'Arma dei Carabinieri, rappresentata dal capitano Giancarlo Vitiello e dal comandante della stazione di Vasto Antonio Castrignanò. "Per me loro sono casa", ha detto ricordando i tanti anni vissuti in servizio nell'Arma dal papà Giuseppe, oggi presidente della sezione vastese dell'associazione Carabinieri in congedo. Il presidente del consiglio comunale Giuseppe Forte ha rappresentato l'amministrazione, dando segno tangibile della vicinanza della città al giovane sacerdote e alla comunità salesiana.

Alla concelebrazione hanno preso parte anche gli ex parroci di San Giovanni Bosco, Don Giovanni Molinari e Don Francesco Labarile, oltre ai due sacerdoti "frutto" dell'opera dei salesiani a Vasto, Don Ezio Rossi e Don Salvatore Policino. Al termine della Messa c'è stato spazio per un momento di convivialità nei locali parrocchiali.