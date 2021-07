L'ondata di maltempo che ha colpito il centro-Italia ha avuto il suo apice sulla costa molisana, su cui si è abbattuta una violenta tromba d'aria. Termoli e il suo entroterra sono stati pesantemente colpiti da pioggia e vento, con danni in tutto il territorio. Per far fronte alle emergenze è stato necessario chiedere rinforzi nei territori vicini. Nel tardo pomeriggio si sono recati nel vicino Molise anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto, per dare manforte i colleghi chiamati a fronteggiare un numero enorme di situazioni di pericolo.

Le immagini che arrivano dal Molise rendono solo in parte la misura di ciò che è accaduto. Mentre si lavora senza sosta per cercare di ripristinare la situazione le autorità stanno valutando se avanzare la richiesta di stato di calamità naturale.

A Termoli dalle case è volato via di tutto. L'immagine mostra un tavolo di legno volato via da qualche terrazzo e finito sul tetto di un altro edificio, dove ha portato via una ringhiera. Nell'altra immagine c'è una vettura colpita dai grossi rami di una quercia, con il risultato di tetto e vetri sfondati. Scene come queste si sono ripetute in ogni angolo della città e del territorio.

I Vigili del Fuoco di Vasto in serata sono rientrati nella caserma di via Madonna dell'Asilo, perchè con l'allerta meteo c'è da presidiare il territorio, visto che già nel pomeriggio si sono verificate numerose emergenze, in particolare a Vasto Marina e San Salvo Marina.