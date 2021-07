Il Lido Acapulco batte in una combattuta e incerta finale con il risultato di 5-4 la Vastese Calcio 1902 e si aggiudica il torneo regionale di beach soccer che si è disputato nel fine settimana presso la Beach Arena, in via Duca degli Abruzzi a Vasto Marina.

In rete per la formazione vincente Fruguglietti (2), Antonaci, Cilli e Daniel, mentre per i biancorossi, guidati da Peppe Soria in versione allenatore e dal vicepresidente Luigi Salvatorelli come giocatore, hanno segnato Ventrella, per lui una tripletta e il titolo di capocannoniere, e Farina.

In campo nelle varie squadre in questa due giorni si sono visti tanti ex Pro Vasto come Ottaviano, Ventrella, Carosella, Fruguglietti, Antonaci, D'Ainzara, Giugliano, Bellandrini e Massimo Baiocco.

Nelle seminfinali giocate sabato la Vastese aveva avuto la meglio 7-4 sul Real Tigre con gol di Raspa (2), Ottaviano (2), Forino, Ventrella e autogol di Smerilli, per il Real Tigre a segno Ferrazzo (2), Madonna e Sabatini.

Il Lido Acapulco aveva battuto per 6-3 l'Antico Birrificio con reti di D'Ainzara (2), Antonaci (2), Giuliano e Piacevole. Per gli avversari a segno Argentieri, Zocaro e Vetta.

La formazione vincente guadagna l'accesso alle finali nazionali di Viareggio dal 26 al 28 luglio, in contemporanea con le finali del Super8 riservato ai professionisti, con alloggio a spese dell'organizzatore per 10 persone.