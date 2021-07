Tragedia a Tufillo, dove è morta investita da un'auto una donna di 83 anni, Enrichetta Talia, madre dell'ex sindaco del paese, Ernano Marcovecchio.

A investire la donna è stata una ragazza del paese. Per cause che i carabinieri della Stazione di Fresagrandinaria stanno accertando, l'automobile guidata dalla giovane ha travolto la pensionata. L'impatto è stato violento, la donna ha battuto la testa sull'asfalto. La ragazza si è fermata e ha lanciato l'allarme, ma per i sanitari del 118 non c'è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatare l'avvenuto decesso.

Oggi il paese è in lutto: tutti conoscevano la vittima e molti stanno esprimendo solidarietà all'ex primo cittadino.