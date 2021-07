Un totale di spettatori compreso tra gli 80mila confermati dalla Polizia e i 100mila stimati dal comitato organizzatore. Il 1° Air Show del Vastese può essere archiviato con il segno più, dopo che la macchina organizzativa ha lavorato per mesi all'evento. Una manifestazione complessa, in cui sono stati coinvolti molteplici enti ed associazioni. Qualche disagio non è mancato, ma, come ha poi avuto modo di dire il comandante della pattuglia acrobatica Jan Slangen, "per essere la prima volta direi che è andata egregiamente". In prima linea l'Aeroclub di Ancona insieme ad Assoeventi, i comuni di Vasto, San Salvo e Cupello, i consorzi dei commercianti e sopratutto tanti sponsor che hanno garantito la copertura economica della manifestazione.

L'Air Show, culminato con l'esibizione delle Frecce Tricolori che hanno lasciato tutti a bocca aperta, ha preso il via due settimane fa, con appuntamenti sul territorio. Vi riproponiamo i link degli articoli che hanno raccontato questo grande evento dell'estate del Vastese. Potrete rileggere gli articoli e riguardare le tante foto e i video che hanno accompagnato questo appuntamento.

