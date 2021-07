E' stata una giornata amara per Giulia De Ascentis ai Giochi del Mediterraneo di Mersin (Turchia). Nei 200 metri rana, quella che è la "sua" gara, la giovane nuotatrice vastese deve accontentarsi di un quarto posto che non porta medaglie ma tanto rammarico. A pesare sulla prestazione non brillante della nuotatrice del Circolo Canottieri Aniene è stata la stanchezza dovuta alle difficoltà nel dormire in questi giorni, come ha confermato la portavoce Laura Rinaldi.

Gara non troppo veloce quella che ha consegnato la vittoria alla spagnola Vall Montero, che ha preceduto l'italiana Elisa Celli e la turca Dilara Gunaydin. Medaglia di legno per Giulia De Ascentis che, dopo aver vinto la batteria in mattinata ha migliorato il suo cronometro ma non fino a livelli a lei abituale. Basti pensare che con il tempo fatto registrare al Settecolli di Roma, 1.27.02, avrebbe vinto un'altra medaglia d'oro. Avrà occasione di provarci nei 50 rana, anche se non sono la sua specialità.