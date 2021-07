Sono 49 le persone denunciate a piede libero dopo aver occupato abusivamente dei terreni privati per dare vita ad un rave party. Stand e impianti audio che diffondevano musica a tutto volume erano stati posizionati in una zona di campagna, in località Santo Stefano, nel territorio di Casalbordino. La festa è andata avanti fino a quando gli abitanti del circondario, esasperati dalla musica assordante e dalle urla dei partecipanti alla festa, non hanno richiesto l'intervento dei carabinieri.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della stazione di Casalbordino, supportati da quelli di Tollo, Ortona, San Vito Chietino e Torino di Sangro. Non è stato semplice per i militari raggiungere la zona dell'incontro, un terreno incolto posizionato in un luogo impervio, a ridosso del tracciato dell'autostrada A14.

I partecipanti si erano addentrati con le auto nella vegetazione incolta, senza preoccuparsi di aver invaso delle proprietà private. Per questo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Vasto.