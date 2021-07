Sono bastati 10-15 minuti di acquazzone per mandare in tilt il traffico a Vasto. E' accaduto oggi pomeriggio, attorno alle 14.40, quando un violento temporale si è abbattuto sulla costa vastese. Come al solito, si è immediatamente allagata la riviera. Servivano gli stivali per camminare in viale Dalmazia e lungomare Cordella.

Nel primo pomeriggio non era migliore la situazione nella città alta, in particolare nel centro storico e sull'asse via Ciccarone-via del Porto, dove la sede stradale era completamente invasa dall'acqua piovana. I vigili del fuoco sono intervenuti a rimuovere dei calcinacci che si erano staccati dai muri di un edificio.

Prima delle 15 le condizioni meteo sono velocemente migliorate, ma su Vasto e San Salvo è prevista pioggia anche nei prossimi giorni. Secondo i meteorologi, sarà una settimana di tempo instabile.