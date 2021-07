Vastese Calcio 1902 e Lido Acapulco si sfideranno oggi pomeriggio alle 18.30 per la finalissima del torneo regionale di beach soccer in corso presso la Beach Arena, in via Duca degli Abruzzi a Vasto Marina. Un'occasione per rivedere in campo tanti ex Pro Vasto che hanno dimostrato di essere ancora in forma.

Buona affluenza di pubblico, tanto divertimento e molto agonismo in campo, mentre le Frecce Tricolori provavano le loro acrobazie tra la curosità generale, inclusa quella dei giocatori.

La formazione biancorossa, che oltre a Ottaviano, Ventrella, Carosella e Fiermonte, schierava anche il vicepresidente Luigi Salvatorelli, ha superato per 7-4 il Real Tigre di Carlucci, Sabatini, Ferrazzo, Madonna, Sottile, Menabuoni, Di Foglio, Smerilli. In gol per la Vastese Raspa (2), Ottaviano (2), Forino, Ventrella e autogol di Smerilli, per il Real Tigre a segno Ferrazzo (2), Madonna e Sabatini.

Nell'altra partita il Lido Acapulco di Fruguglietti, Antonaci, D'Ainzara e Giugliano, ha avuto la meglio sulla squadra dell'Antico Birrificio di Bellandrini, Vetta, Salvatore e Massimo Baiocco, per 6-3, per i padroni di casa i gol portano le firme di D'Ainzara (2), Antonaci (2), Giuliano e Piacevole. Per gli avversari gol di Argentieri, Zocaro e Vetta.

Oggi alle 17.30 Antico Birricifio e Real Tigre per il terzo posto e a seguire, alle 18.30 la finalissima tra Vastese e Lido Acapulco. Per la Vastese ci sarà un allenatore di eccezione, Peppe Soria rientrato dagli impegni con la nazionale di beach soccer, che nel prossimo fine settimana sarà in campo con la Sambenedettese per il campionato italiano.

Chi vince il torneo, organizzato dall'Asd Gianima Soccer, oltre al trofeo si guadagnerà l'accesso alle finali nazionali di Viareggio dal 26 al 28 luglio, in contemporanea con le finali del Super8 riservato ai professionisti, con alloggio a spese dell'organizzatore per 10 persone.