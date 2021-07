Un'esibizione mozzafiato che non ha deluso le attese. Le Frecce Tricolori hanno incantato anche il Vastese con le loro spettacolari evoluzioni in cielo. Quando alle 17.45 i 10 MB339 sono spuntati da sopra la città le migliaia di spettatori presenti in ogni dove hanno alzato lo sguardo al cielo, pronti per assistere alla loro esibizione.

Quasi mezz'ora di spettacolo nel cielo, con le figure del programma eseguite dai piloti con altissima precisione. A guidare le manovre da terra il comandante Jan Slangen, mentre in volo è il capoformazione Mirco Caffelli a dare gli ordini ai suoi compagni. Manovre spettacolari anche quelle del solista, Fabio Capodanno. In migliaiai hanno assistito all'esibizione, che stata preceduta dall'Inno di Mameli e chiusa dal Vincerò cantato da Pavarotti. Imponente la macchina della sicurezza, con un gran dispiegamento di forze dell'ordine, in terra e in mare, con il supporto della protezione civile.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori del 1° Air Show del Vastese, soprattutto per la risposta del pubblico. Secondo fonti ufficiali della Polizia di Stato sono stati 80mila gli spettatori tra Vasto e San Salvo.