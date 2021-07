Sono pronte le allieve del Centro Danza Etoile di Vasto, Cupello e Petacciato per il saggio di fine anno che si terrà il 23 giugno presso il Cinema Teatro Corso di Vasto alle ore 18.00 e alle 21.00.

Il lavoro svolto in questi mesi dall'instancabile insegnante e coreografa Maria De Liberato viene portato a compimento attraverso uno spettacolo ricco di emozioni e divertimento. Le coreografie di danza classica e moderna, le musiche originali e ricercate, il teatrodanza, nuova frontiera dell'espressione artistica, sono gli ingredienti che caratterizzeranno questa serata.

Maria De Liberato, impegnata nell'ultimo periodo come coreografa nello spettacolo "Darwin L'Evoluzione", presenterà proprio in occasione del saggio di fine anno del Centro Danza Etoile, la sua ultima creazione con la compagnia di video arte, " Pulse of Image".