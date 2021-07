Quanti frequentano la Parrocchia di S. Marco sono rimasti particolarmente soddisfatti nel vedere un’altra opera portata a termine dall’infaticabile parroco don Gino Smargiassi: il campetto di calcio (36,50 m. x 18,00 m.), realizzato con maestria dall’impresa “Sport Impianti” di San Nicandro Garganico (Fg).

“Il campetto – ci ha dichiarato don Gino - si è reso indispensabile per ampliare l’attività dell’Oratorio, che in quest’ultimo periodo è andata sempre più crescendo, rendendo il cortiletto interno non più sufficiente per i giochi all’aperto”.

“Intanto – ha proseguito don Gino – funziona anche il basket, sia pure in tono minore. Abbiamo, comunque, intenzione di realizzare un campo di bocce per gli adulti e un campo di pallavolo. Se ci saranno, poi, i soldi costruiremo anche uno spogliatoio interrato e sopra verranno i giochi per i bambini”.

Ricordiamo che i collaboratori di don Gino sono già all’opera per organizzare l’annuale Sagra della Parrocchia, che si terrà il 6 e il 7 luglio e durante la quale si potranno gustare prelibati arrosticini, scrippelle e frittura di pesce.

Luigi Medea