Solenne cerimonia dell'alzabandiera questa mattina in piazza Rossetti per dare il via ufficiale all'Air Show del Vastese. Raduno alle 10, con le autorità, i rappresentanti delle forze dell'ordine, le associazioni combattentistiche e i gruppi di protezione civile, oltre agli organizzatori della manifestazione. A guidare la cerimonia il cavalier Mario Pollutri, presidente dell'Anmi di Vasto, mentre è stato il maresciallo Oreste De Rosa, presidente dell'Associazione Arma Aeronautica, ad impartire gli ordini dell'alzabandiera.

Poi il corteo si è diretto verso piazza Caprioli, dove è stata deposta una corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti. Sono stati il sindaco Luciano Lapenna l'onorevole Maria Amato a rendere omaggio alle persone che hanno perso la vita servendo la Patria. La mattinata si è conclusa con la celebrazione di una Santa Messa presso la concattedrale di San Giuseppe.