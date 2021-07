Un pomeriggio per imparare le tecniche base di rianimazione cardio-polmonare. Si è svolto ieri, presso la spiaggia di Punta Penna "Surf in RCP", iniziativa promossa da Ciro Sperinteo, infermiere del Pronto Soccorso di Vasto e appassionato surfista, istruttore dell'associazione mondiale IRC, che promuove l'addestramento alla rianimazione cardio-polmonare. L'iniziativa ha trovato piena collaborazione nella Guardia Costiera di Vasto, a partire dal Comandante Giuliano D'Urso, molto attento a queste tematiche, e della cooperativa Cogecstre, che gestisce la Riserva di Punta Aderci e ha messo a disposizione i suoi spazi per il corso.

"Insieme ai mie colleghi del Pronto Soccorso - ha spiegato Sperinteo- siamo costantemente in attività per creare una task force contro le morti cardiache improvvise. Le manovre che imparerete sono semplici, ma a volte possono fare la differenza tra la vita e la morte". Sperinteo e i suoi colleghi del San Pio, Fernando De Flumeri e Giovanni Giammichele, hanno illustrato ai partecipanti al corso, non solo surfisti, le manovre da compiere in presenza di una persona con un arresto cardio-circolatorio e ostruzione delle vie aree. E' stato un corso che ha visto i presenti, tra cui i giovani studenti che stanno partecipando al campus estivo della Guardia Costiera, mettere in pratica sui manichini, le tecniche apprese.

Particolare attenzione è stata rivolta al soccorso di bambini molto piccoli, con i dovuti accorgimenti nel praticare le manovre di emergenza. Positiva la conclusione del corso, con la soddisfazione di partecipanti ed istruttori. Uno dei passaggi successivi, come consigliato dal comandante D'Urso, dovrebbe essere quello di dotare l'area di Punta Penna di defibrillatore, da quest'anno a bordo della motovedetta della Guardia Costiera, formando le persone al suo utilizzo. "Quest'anno abbiamo migliorato le attrezzature sanitarie -ha commentato Taglioli, della Cogecstre-, il prossimo passo spero sia proprio quello di avere il defibrillatore".