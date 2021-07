Al via oggi pomeriggio il torneo regionale di beach soccer, la prima sfida è in programma alle 17.30 e vedrà in campo la Vastese contro il Real Tigre, mentre alle 18.30 sarà la volta di Antico Birrificio contro il Lido Acapulco.

Domenica alle 17.30 si sfidano le due perdenti e alle 18.30 si gioca la finalissima che assegnerà il trofeo e l'accesso alle finali nazionali di Viareggio dal 26 al 28 luglio, in contemporanea con le finali del Super8 riservato ai professionisti, con alloggio a spese dell'organizzatore per 10 persone.



In campo tanti ex Pro Vasto: Mario Lemme, Giorgio Ventrella e Luigi Carosella nella Vastese, mentre nella formazione del Lido Acapulco ci saranno Fiorenzo D'Ainzara e Roberto Antonaci, nell'Antico Birrificio, Massimo Baiocco e Nicola Bellandrini.



Questa sarà l'occasione per rivedere in campo la formazione di beach soccer della Vastese Calcio 1902, ma anche il debutto nella specialità del Real Tigre.

Il torneo è organizzato dall'Asd Gianima Soccer e si disputa presso la Beach Arena, in via Duca degli Abruzzi a Vasto Marina.