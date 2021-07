Tanti applausi per la Compagnia teatrale La Cungarelle al termine della prima di "Quàsse è!", commedia dialettale in due atti scritta e diretta da Francesco Paolo Sorgente. Il numeroso pubblico presente in platea e sugli spalti dell'Arena alle Grazie si è lasciato coinvolgere dalle divertenti battute interpretate dagli attori vastesi. Tanti i personaggi di questa commedia, con la coppia dei protagonisti, Luciano Marchesani e Orietta D'Aurizio, che sono sempre più affiatati e trascinatori. Insieme a loro i mattatori Antonio Muratore e Carmela Camperchioli, sempre pronti a strappare un sorriso al pubblico.

Ma tutti gli interpreti della commedia, a cominciare dal presidente Pietro Bevilacqua, hanno dimostrato di sapersela cavare egragiamente nella recitazione. E il pubblico ha risposto nel migliore dei modi, abbandonandosi a fragorose risate e sottolineando i momenti più divertenti con tanti applausi. Complimenti anche per Francescopaolo Sorgente, autore del testo e regista dello spettacolo, che dopo il successo dello scorso anno con "Pi' 'nu puorce", ha raccontato ancora una volta vizi e virtù della vita quotidiana. Ora La Cungarelle tornerà in scena il 5 luglio, sempre all'Arena alle Grazie.