Sono stati inseriti nel programma dell'Air Show negli ultimi giorni e questa mattina sono arrivati puntuali in piazza Rossetti. Tra i protagonisti di questa giornata dedicata al volo ci sono anche i Falconieri del Rosone di Sulmona. Il gruppo, guidato dal presidente Massimo Carrozza, ha portato a Vasto alcuni dei bellissimi esemplari di rapaci dell'associazione. Al fresco sotto il grande pino della piazza ci sono un gufo europeo, il falco sacro, il mitico falco pellegrino, l'animale più veloce del mondo (con in suoi oltre 400 km/h) e altri rapaci. Questa mattina tante persone si sono fermate ad ammirare la bellezza di questi animali, avendo la possibilità di indossare il guanto di protezione da falconiere e tenerli in mano.

Alle 18.30, poi, i falconieri hanno fatto volare i rapaci nel cielo sopra piazza Rossetti di fronte ad un numeroso pubblico. Qualche animale, spaventato dalla folla, ha trovato temporaneo rifugio sui tetti o sui lampioni della piazza, ma poi è tornato dai suo addestratori. E' stato curioso vedere anche una poiana che ha trovato riparo sotto le ali grandi dell'aquila di bronzo posta in cima al monumento a Rossetti, o il falchetto che è si è appollaiato sulla cima della torre di Bassano.