Inizia l’operazione “Mare Sicuro 2013”, campagna di prevenzione della Guardia Costiera predisposta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per garantire a tutti i frequentatori una stagione serena in mare, sulle spiagge e sui maggiori laghi italiani.



L’attività, localmente predisposta dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto comandato dal Tenente di Vascello (CP) Giuliano D’Urso – per far fronte alla stagione balneare, è già stata pianificata attraverso una opera di sensibilizzazione e avrà termine il giorno 08 settembre.

Quotidianamente i militari saranno impegnati a svolgere un’attività di vigilanza lungo i 32km di giurisdizione sia a mare che a terra – dal litorale del Comune di Torino di Sangro a quello di San Salvo – per prevenire incidenti e garantire il sicuro svolgimento delle attività di balneazione e di turismo nautico, pronti ad intervenire nei confronti di comportamenti illeciti che possano mettere in pericolo la vita dei bagnanti, dei subacquei e degli stessi diportisti o arrecare danni all’ambiente marino.

Verrà inoltre garantita una apertura al pubblico anche nelle giornate di sabato e domenica per ricevere istanze e fornire “una prima risposta” all’utenza con particolare riferimento agli uffici ambiente, demanio e diporto. Una costante attenzione sarà posta alla sicurezza in mare, alla tutela dell’ecosistema marino ed al rispetto della fascia di navigazione da parte delle unità a motore con particolare riferimento ai limiti di avvicinamento alla costa, vigilando sui divieti di navigazione nella fascia di mare destinata in modo esclusivo alla balneazione.



Al riguardo, al fine di sensibilizzare l’utenza nel corretto uso del mare e nei principi di educazione civica marittima, verranno organizzate nel corso della stagione balneare delle giornate dedicate alla sicurezza in mare. Per i consigli utili ai bagnanti ed ai diportisti si rimanda alle informazioni fornite dalla Guardia Costiera ai sottostanti link, contenenti alcune regole fondamentali di prudenza, apparentemente scontate ma da tenere sempre a mente se si desidera trascorrere una vacanza serena.





www.guardiacostiera.it/maresicuro/it/ildecalogodelbagnante.cfm



www.guardiacostiera.itmaresicuro/it/sicurezzadellanavigazione.cfm



Si ricorda, come sempre, che il numero blu 1530 per le emergenze in mare è sempre attivo su tutto il territorio nazionale, servizio gratuito a conferma dell’impegno del Corpo profuso per la salvaguardia della vita umana in mare.