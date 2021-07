La pattuglia con i 10 Aermacchi MB339 arriva sorvolando la città. Le Frecce Tricolori puntano verso sud, compiono una larga virata per tornare verso nord e poi iniziano con le prove delle evoluzioni. Tanti gli spettatori sulla spiaggia di Vasto e San Salvo e tanti anche quelli sulla collina, da Montevecchio a Sant'Antonio Abate, fino alla Loggia Amblingh e via Adriatica. Ognuno ha scelto il suo punto di vista per osservare, scattare foto e girare video, così da avere un personale ricordo dell'Air Show.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale prova le sue figure, il solista si stacca e dipinge traiettorie impossibili nell'aria, mentre gli altri nove piloti si muovono all'unisono. Il programma è "ridotto" rispetto a quello che avverrà domani, solo in qualche occasione si vedono i fumi colorati, quasi mai a comporre il tricolore. In qualche occasione spuntano il bianco e il rosso, tanto che qualche accanito tifoso della Vastese commenta simpaticamente "Anche le frecce sono biancorosse". Finite le prove la pattuglia si ricompone e fa rotta verso Pescara. Appuntamento a domani per nuove emozioni sul golfo di Vasto.