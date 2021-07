Dopo la vittoria ai quarti di finale e la conquista della serie C, la formazione vastese della PromoTennis torna in campo domenica 23 giugno alle ore 9.00 per affrontare il Prati 37 “B”, formazione Pescarese, per la semifinale del Campionato tennistico D1 maschile regionale presso gli impianti della A.P.D. PromoTennis Vasto.

La squadra vastese sarà rappresentata dagli atleti Nicola Troiano, Stefano Santicchia, Antonio Troiano e Giuseppe Checchia.

Capitano della squadra vastese Maestro Pino D’Alessandro, giudice arbitro Sig.ra Di Lello Tiziana.

L'obiettivo è quello di arrivare in finale e concludere vittoriosamente il campionato. Nel weekend saranno impegnate altre due squadre della PromoTennis, la D2 femminile contro l’Ortona Sport Tennis e la D2 maschile contro il Ct Atessa.

La prossima settimana inizieranno i corsi estivi di tennis per ragazzi dai 5 anni in su.