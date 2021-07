Le Frecce Tricolori non sono ancora arrivate in città, ma c'è già chi le ha in testa, come Alessio Bozzelli, 19enne studente del "Mattei", grande tifoso dell'Inter e della Vastese, che in onore della pattuglia acrobatica nazionale ha optato per un taglio decisamente originale, con un disegno di tre aerei con i colori della bandiera italiana.

Come ti è venuto, è proprio il caso di dirlo, in testa? "Non è la prima volta che lo faccio - racconta Alessio - ho iniziato circa quattro anni fa, avevo voglia di fare di nuovo un taglio originale, mi ha consigliato il mio parrucchiere, Marino Adriano, e siamo rimasti in tema con l'evento del momento. Lui si diverte a fare questi disegni, sia io che mio fratello Michele ci prestiamo volentieri".

Ne hai fatti circa una decina, di che tipo? "Il fuoco, il sole, la faccia di Bart Simpson, l'omino col tagliaerba, il serpente simbolo dell'Inter e la spada dei Boys San, gruppo dei tifosi nerazzurri". In giro cosa ti dicono? "Non so bene come la pensano gli altri, a scuola guida a qualcuno è piaciuto, altri mi hanno preso per pazzo". E i genitori? "I miei non mi hanno detto nulla di particolare, ormai ci sono abituati".

Il prossimo quale sarà? "Non ne ho idea, solitamente decido quando vado dal parrucchiere, vediamo i disegni su internet e facciamo il primo che mi piace. Non è escluso che possa essere anche qualcosa legato alla Vastese che si appresta ad iniziare la nuova stagione".