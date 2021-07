E' stato un dolce risveglio quello di Giulia De Ascentis. Aprendo gli occhi questa mattina ha trovato sul comodino della sua stanza turca una medaglia d'oro. Nessun sogno, ma il premio per la sua vittoria nei 100 rana. I Giochi del Mediterraneo di cerchi nella bandiera ne hanno solo 3 (invece dei 5 olimpici), ma la manifestazione vede scendere in gara tutti i big dello sport. Basta ricordare Pescara 2009 per capire quanto il successo della 19enne nuotatrice vastese sia di prestigio. Nel nuoto solo i Mondiali e le Olimpiadi hanno importanza superiore.

Quella di Mersin per Giulia non è certamente una medaglia che segna un punto d'arrivo. Dopo un'annata 2013 incredibile, con vittorie e piazzamenti di prestigio, è pronta per fare quel salto di qualità che le possa proiettare nell'olimpo del nuoto. Avrà tempo e modo di continuare a far valere la sua carica e la sua determinazione. Alla vigilia delle ultime competizioni disputate, quando le si chiedeva un pronostico, ha sempre risposto: "Darò il massimo".

Lo sport vastese, che è sempre stato generoso di talenti, ha la sua nuova stella, aggiungere al firmamento di tutti coloro che in passato e nel presente hanno portato e portano il nome della città fuori dai confini territoriali. Anche se gareggia per il Circolo Canottieri Aniene e da un paio di anni vive a Roma, Giulia appena può scappa a casa dalla famiglia e dagli amici, per vivere dei momenti di spensieratezza dopo lo stress di allenamenti e gare.

Oggi è la sua giornata "dorata", con la medaglia da stringere forte, sperando che domani, chissà, possa arrivarne un'altra. E chissà, magari tentare di avvicinare quei tempi "mondiali" che potrebbero valere tanto di più. L'Italia e il Mediterraneo li ha già conquistati. C'è da stare certi che, come sempre, Giulia darà il massimo.