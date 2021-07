Tra battute e sorrisi, si è raccontato con leggerezza. A Vasto, nella pinacoteca di Palazzo D'Avalos, nonostante il caldo infernale, Red Canzian ha tenuto desta l'attenzione del pubblico intervenuto all'iniziativa di Agorà Tv, che ha organizzato la presentazione del libro del noto bassista dei Pooh.

Introdotto da Paola D'Adamo, Canzian ha ripercorso tappe e aneddoti della sua vita professionale e personale. Ricordi e sentimenti racchiusi nel libro Ho visto sessanta volte fiorire il calicanto, edito da Mondadori.

Così l'autore descrive il suo diario dei ricordi dato alle stampe nel 2012: "Ho voluto intitolare questo libro Ho visto sessanta volte fiorire il calicanto non solo perché anagraficamente i conti tornano, ma perché questo fiore, che pochi conoscono, viene apprezzato veramente solo quando lo scopri davvero. È un fiore coraggioso e pioniere ed è il primo ad aprirsi, a gennaio, molto spesso su rami ancora ricoperti di brina, quando gli altri fiori non sono che gemme chiuse. Il fiore del calicanto non colpisce per la forma o il colore, ma emana un profumo così particolare, intenso e avvolgente che non si può scordare, lascia la sua traccia. E anch'io la mia vita ho sempre cercato di viverla così, magari rischiando di rompermi il naso per stare davanti ed essere il primo, ma senza velleità, con la sola voglia di arrivare al cuore della gente per quello che realmente valevo e con la speranza di scendere in profondità e lasciare un segno indelebile".