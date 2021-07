21 Giugno. È ora di spalancare le porte all’estate per accogliere la bella stagione e tutti gli amici che porta con sé. Anche qui alla Casa Famiglia Manuela di Vasto si è alzato il sipario all’arrivo dell’estate! E cosa sono dopo tutto questi tre mesi di calura e di vacanze se non un’occasione per incontrarsi e festeggiare? Ebbene, i ragazzi della casa famiglia hanno cominciato alla grande a godersi la stagione calda, con una festa in compagnia degli amici della Parrocchia Natività di Maria SS.ma di Cupello.

Avvolti dalla luce delicata del tramonto e dal paesaggio tranquillo della campagna vastese, sono incominciati i preparativi per la divertente serata che avrebbe atteso i ragazzi della Casa Famiglia Manuela. L’euforia era palpabile e i ragazzi sono stati tutti presi da quell’eccitazione che accompagna l’attesa di ogni festa. Presto il cortile della casa famiglia si è riempito di persone di ogni età. Bambini, ragazzi, adulti e anziani, questi ragazzi pieni di gioia sono riusciti a strappare un sorriso a tutti. Il momento più bello per i ragazzi, ma anche per i loro amici di Cupello, è stato sicuramente quello del karaoke. Si sono divertiti tutti per ore a cantare e ballare. Nessuno è riuscito a non farsi coinvolgere dall’euforia dei ragazzi!

Ma presto le stelle hanno raggiunto il punto più alto del cielo e l’ora si è fatta tarda. A quel punto gli amici della Parrocchia di Maria SS.ma hanno regalato ai ragazzi dei palloni da calcio, con la promessa che non mancheranno altre occasioni per stare insieme e magari fare un bella partita.

E’ arrivato il momento di salutarsi. Allora mamma Claudia e papà Gioacchino hanno invitato tutti a fermarsi nella cappella della casa famiglia. Qui, in un’atmosfera di raccoglimento e preghiera, si ringrazia il Signore per la bella serata trascorsa e per ciò che ha in serbo per noi quest’estate, in cui non mancheranno altre occasioni per festeggiare e brindare alla vita che ora più che mai ci mostra i suoi miracoli.

Camilla Di Nardo