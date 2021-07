Mentre sono in volo la concetrazione è massima. Gli Aermacchi MB339 sono vicinissimi, quasi si sfiorano a velocità pazzesche. Le evoluzioni che i piloti compiono nel cielo lasciano senza fiato gli spettatori mentre osservano le Frecce Tricolori che compiono i loro disegni con i fumi colorati. I piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno davanti a sè uno spazio aereo ogni volta diverso. E, nel giro di ricognizione, certamente osserveranno i paesaggi che fanno da scenario naturale alla loro esibizione. Così, come "lancio" di questo 1° Air Show del Vastese, il pilota dell'Associazione Volo Vasto Roberto Bruno ci ha accompagnato per un volo immaginando quello che i piloti della PAN e tutti gli altri piloti che si esibiranno oggi e domani (tra cui gli stessi soci di Volo Vasto), avranno davanti ai loro occhi.

