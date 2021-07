"Il rischio è che la zona industriale della Val Sinello vada a scomparire". E' il grido d'allarme lanciato ieri da Giuseppe Rucci, segretario provinciale della Filctem-Cgil, durante convegno Il lavoro prima di tutto, organizzato da Sinistra ecologia e libertà e tenutosi a Vasto, nella sala Vittoria Colonna di Palazzo D'Avalos.

Al tavolo dei relatori, oltre a Rucci, anche il coordinatore provinciale di Sel, Alessandro Cianci, e la deputata Titti Di Salvo, vice capogruppo di Sel alla Camera e componente della commissione Lavoro di Montecitorio. Dibattito aperto, diversi presenti sono intervenuti: dal segretario provinciale della Fiom Cgil, Mario Codagnone, al consigliere regionale Franco Caramanico, al responsabile regionale lavoro di Rifondazione comunista, Carmine Tomeo, ad alcuni militanti storici della sinistra vastese, tra cui Antonio Fusoni.

Rucci ha espresso forti preoccupazioni sulla riconversione della ex Golden Lady. Una delle due aziende acquirenti, la New Trade, si è tirata indietro. Per i 75 lavoratori "non c'è certezza". Al vertice di Roma "l'assessore provinciale non proferisce parola, il sindaco di Gissi manda il vice sindaco che non proferisce parola e noi siamo lasciati soli a condurre la battaglia", racconta il sindacalista lamentando l'assenza delle istituzioni. Nella Val Sinello "anche il metalmeccanico sta vivendo una situazione drammatica. Si rischia che quella zona industriale vada a scomparire".

Ma la situazione è critica in tutto il vastese: "La Pilkington", l'azienda più grande con i suoi 1800 dipendenti, "si sta mantenendo sui contratti di solidarietà. Gli ammortizzatori sociali fanno la differenza".

Alla Regione Rucci chiede chiarezza sugli scali marittimi: "Il governo regionale deve fare una scelta tra i porti di Vasto e Ortona".