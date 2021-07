Uno spiegamento di forze dell'ordine che mai si era visto a Vasto negli ultimi vent'anni. Varate le misure straordinarie di sicurezza per il primo International Air Show del Vastese, che domani e domenica richiamerà migliaia di persone sulla riviera e nella città antica.

Il piano d'ordine pubblico e viabilità è stato presentato stamani nel Commissariato di via Bachelet dal vice questore Cesare Ciammaichella insieme al comandante della polizia stradale, Carmine Pontassuglia, al presidente dell'Aeroclub di Ancona, Egidio Straccio, alla presenza del direttore della manifestazione, generale Cesare Patrono, e di Massimo Ciancaglini dell'associazione Volo Vasto.

Traffico e pronto intervento - La circolazione sarà libera sulle strade della città. "L'invito - dice Ciammaichella - è a utilizzare le aree parcheggio indicate e a non parcheggiare in divieto lungo la statale 16 e in corrispondenza delle vie di fuga principali. Altrimenti saremo costretti a far entrare in azione i carri attrezzi", che saranno 8, disposti lungo la statale adriatica e pronti a intervenire in caso di intralcio alla viabilità. Sei pattuglie della polizia stradale garantiranno insieme alla polizia municipale il regolare flusso e deflusso sulla riviera. Per chi bloccherà la circolazione parcheggiando selvaggiamente scatteranno le multe.

Impegnati a sorvegliare il regolare svolgimento dell'evento saranno anche i carabinieri, gli agenti della polizia di Stato, i vigili del fuoco, la guardia costiera, 150 volontari della protezione civile e i sanitari della Croce rossa. Cinque i posti di pronto soccorso dislocati sulla costa, in corrispondenza di: lido La Bussola, Oasi dell'anziano, Hotel Sabrina-Hotel Rio, Hotel Holiday, Hotel Perrozzi. Ogni 200 metri ci saranno tre volontari della Croce rossa muniti di defibrillatore per le emergenze. "Raccomandiamo tutti di premunirsi con alcuni accorgimenti semplici: cappellino per il sole e bottiglietta d'acqua", dice Ciammaichella.

Una sola zona della spiaggia sarà inaccessibile: la riserva naturale delle Dune di Vasto Marina, dove "trattandosi di una fascia protetta, eventuali violazioni avranno rilievo penale", precisa il dirigente del Commissariato. La vigilanza è affidata alla forestale.

Il divieto di balneazione durante il Vasto Air Show è stato disposto dalla guardia costiera in un tratto di 4 chilometri (due a nord e due a sud rispetto al centro della manifestazione, individuato all'altezza dell'Hotel Sabrina), attraverso un'ordinanza del comandante dell'Ufficio circondariale marittimo di Punta Penna, Giuliano D'Urso.

L'esibizione della pattuglia acrobatica nazionale avverrà nello spazio aereo sovrastante il golfo di Vasto: "Gli aerei rimarranno a distanza di sicurezza di almeno 320 metri dalla costa", sottolinea Patrono.

I parcheggi - Queste le aree di sosta individuate a Vasto nel piano sicurezza: terminal bus di via Conti Ricci, PalaBcc, area del Monumento alla Bagnante, ex stazione ferroviaria di piazza Fiume, viale Duca degli Abruzzi, area Iveco, complesso residenziale Molino village, Hotel Perrozzi, Immobiliare Fortunato, centro commerciale Leclerc (Pianeta).

Queste le aree di sosta di San Salvo: parcheggi gratuiti in via Magellano, via Marco Polo, piazzale Verrazzano, via Paolucci, via Caboto, via Vasco de Gama, via Maristella, piazza Arafat; parcheggi a pagamento in lungomare Cristoforo Colombo (anche vicino ai complessi residenziali Le Nereidi e Shangrilà), via Berlinguer, raddoppio di via Berlinguer, piazzale Cristoforo Colombo e piazzale Andrea Doria.

I bus - Oltre al servizio urbano ordinario (linee 1 e 4 ogni 30 minuti), è stata predisposta una navetta che, ogni 10-15 minuti, percorrerà questo tracciato: terminal bus di via Conti Ricci, parcheggio del PalaBcc, centro commerciale Leclerc, Vasto Marina (zona Park Hotel).

Controlli - Tante forze dell'ordine a Vasto non si vedevano dal 1991, anno in cui nel palazzo di giustizia di via Bachelet si tenne il congresso nazionale dei magistrati, cui partecipò anche Giovanni Falcone.

Disposti controlli non solo sulla riviera, nelle aree più affollate e sulle strade principali, ma anche in città per scongiurare il rischio furti legato al fatto che, durante il Vasto Air Show tante abitazioni rimarranno vuote.