1.08.57. E' il tempo con cui Giulia De Ascentis ha vinto l'oro nei 100 rana ai Giochi del Mediterraneo in corso a Mersin, in Turchia. La nuotatrice vastese, in forza al Circolo Canottieri Aniene di Roma, dopo aver conquistato l'accesso alla finalissima ha preceduto al traguardo Jessica Vall Montero e la turca Dilara Buse Gunaydin. Le due nuotatrici arrivate sui gradini più bassi del podio avevano vinto le rispettive batterie di qualificazione in mattinata. Ma nella finale Giulia De Ascentis ne ha avuto di più e per le avversarie non c'è stato nulla da fare.

La 19enne nuotatrice vastese ha conquistato una medaglia d'oro preziosissima, che la proietta nell'olimpo dello sport italiano. Per lo sport vastese è un risultato di assoluto prestigio, probabilmente il più alto raggiunto.

E non finisce qui, perchè Giulia De Ascentis sarà in vasca ancora per disputare i 50 e i 200 rana. Avrà la possibilità, quindi, di incrementare il suo bottino di medaglie. Il suo 2013 è stato fin qui strepitoso, con la vittoria del titolo italiano, un secondo e un terzo posto al Settecolli di Roma.

E poi ci saranno anche le Universiadi in cui andare a caccia di nuovi successi. "Speriamo bene", ci diceva ieri sera, alla vigilia del suo esordio in vasca. E bene è andata davvero, come meglio non si poteva immaginare. Brava Giulia, sei l'orgoglio dello sport vastese.