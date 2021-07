Ore 12.50 - "Hanno deposto sia Lorenzo Cozzolino che Italia Belsole, confermando le accuse formulate durante la fase delle indagini". Lo dichiara Nicola Artese, avvocato dei due testimoni chiave dell'accusa nell'ambito del terzo processo sulla maxi operazione antidroga Tramonto.

Svoltasi a porte chiuse per garantire sicurezza ai due pentiti, l'udienza di oggi è durata 3 ore e 45 minuti. Dinanzi al Tribunale collegiale, composto dal presidente Antonio Sabusco e dai giudici a latere Massimo De Cesare e Michelina Iannetta, hanno deposto non solo Cozzolino e Belsole, ma anche Rocco De Nicolis.

E' il processo in cui sono imputate le ultime 10 persone non ancora giudicate. Si dichiarano innocenti e, per questo, a differenza degli altri indagati, hanno scelto di farsi processare con rito ordinario. Del collegio difensivo fanno parte gli avvocati vastesi Angela Pennetta e Agostino Chieffo.

L'attesa - Otto testimoni da ascoltare. E' una giornata importante nell'ambito del terzo filone del processo scaturito dalla maxi operazione antidroga Tramonto.

Una vicenda iniziata nelle prime ore del 10 gennaio del 201 con il blitz dei carabinieri che, su disposizione della magistratura vastese, eseguirono 63 arresti nell'ambito di un'inchiesta in cui la Procura ha indagato su 89 persone.

I testi - Otto testimoni dovranno deporre nell'udienza fissata per stamani alle 9. Tra queste Lorenzo Cozzolino e Italia Belsole, che secondo gli investigatori erano al vertice di una delle tre piramidi di cui si componeva un'organizzazione ramificata in sei regioni italiane, ma col fulcro nel Vastese. Marito e moglie, Cozzolino e Belsole vivono da anni a Gissi. Dopo gli arresti dell'operazione Tramonto, hanno iniziato a collaborare con la magistratura. Dinanzi al Tribunale collegiale, presieduto da Antonio Sabusco, i coniugi deporranno insieme ad altre 6 persone come testimoni dell'accusa, rappresentata dal pm Giancarlo Ciani, nel processo in cui sono coinvolti gli indagati che si proclamano innocenti.

Molti indagati hanno patteggiato la pena nei mesi scorsi. Altri 13 imputati sono stati condannati di recente alla detenzione dai 3 ai 10 anni (in tutto, 69 anni complessivi) e al pagamento di 220mila euro. Il 10 gennaio 2012 300 carabinieri eseguirono le ordinanze di custodia cautelare in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Lazio e Lombardia.