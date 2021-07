Meno uno. Tutto è pronto per il primo International Air Show del Vastese. I colori e acrobazie delle Frecce Tricolori e degli altri aerei che daranno spettacolo riempiranno la riviera nella due giorni dedicata alla pattuglia acrobatica nazionale e a tutti i virtuosi dell'aria che parteciperanno all'evento di apertura dell'estate 2013.

Nella città alta, sono pronti anche i commercianti del centro storico. Quattro chilometri di bandierine tricolori stanno a indicare che sarà festa nella città antica. I negozianti hanno deciso "l'apertura straordinaria con orario prolungato fino a tarda sera sera e a partire dalle 18 nel pomeriggio di domenica", annuncia Marco Corvino, presidente di Vasto in Centro, il consorzio che raggruppa i commercianti del borgo antico. "Oltre 100 negozianti praticheranno una scontistica tra il 10 e il 20%.

Inoltre, i locali si sono organizzati per garantire ai propri clienti l'intrattenimento musicale nel rispetto del limite orario fissato all'una di notte. Gli addobbi e le bandierine sono a cura del consorzio.

Domenica sarà possibile assistere all'esibizione delle Frecce Tricolori anche dalla balconata orientale di Vasto: in via Adriatica, sulla loggia Amblingh e in piazza Marconi, infatti, la società Wls installerà in modo del tutto gratuito la filodiffusione, attraverso cui si potrà ascoltare il commento dello speaker ufficiale della manifestazione". La diretta audio sarà resa possibile grazie al supporto tecnico/logistico del personale del 2° RTC- Bari Palese dell'Aeronautica Militare Italiana, coordinati dal comandante, colonello Mauro Botta.