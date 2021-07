Chi era in spiaggia questa mattina non ha potuto non notarle. Prima il forte rombo del motore, poi l'indistinguibile sagoma che si stagliava nell'azzurro del cielo. Sono arrivate le Frecce Tricolori. Qualche passaggio sul goldo di Vasto, per osservare dall'alto quello che sarà il campo di esibizione. Gli aerei hanno lasciato la caratteristica formazione in pattuglia compatta per muoversi a gruppi di 2 o 3. Mentre i piloti volteggiavano nel cielo in mare c'erano i componenti dell'Associazione Volo Vasto intenti a posizionare le boe si segnalazione del campo di esibizione.

Poi hanno fatto rotta verso l'aeroporto di Pescara, dove sono atterrate e si sono posizionate nella parte militare, di competenza della Guardia Costiera. A dare il benvenuto al comandante Jan Slangen e ai suoi piloti c'erano il viceprefetto Giovanni Giove e molti rappresentanti dell'organizzazione del 1° Air Show del Vastese. Le amministrazioni comunali, rappresentate dal vicesindaco di Vasto Vincenzo Sputore e dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Forte, con l'assessore di San Salvo Giovanni Artese. Assoeventi ed Assovato, con Gabriele Tumini e Antonio Cocozzella. A guidare il gruppo Dario Da Roit, dell'Aeroclub Ancona, organizzatore dell'evento.

Gli Aermacchi MB339 sono stati posizionati uno accanto all'altro sulla pista di servizio dello scalo pescarese, prima dell'arrivo del C130 dell'Aeronautica Militare. Domani pomeriggio gli aerei torneranno a Vasto per le prove dello spettacolo nei cieli.

In queste ore fervono i preparativi, con le disposizioni di sicurezza che questa mattina sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa in Commissariato (clicca qui).

