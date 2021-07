Sarà un fine settimana di grande festa quello vissuto dalla comunità salesiana e dalla città di Vasto. Francesco Giovanni Galante, giovane cresciuto nell'Oratorio Salesiano di Vasto, domenica 23 giugno verrà ordinato sacerdote.

La solenne concelebrazione, che si terrà presso la Basilica- Santuario della Madonna dei Miracoli di Casalbordino alle 18, verrà presieduta dall'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte. Con lui ci saranno tanti sacerdoti provenienti dalle case salesiane di tutta Italia. Anche tanti ragazzi, che Francesco Giovanni Galante ha incontrato in questi anni di servizio, come animatore dell'Azione Cattolica, prima, e come Salesiano, dopo, si stringeranno attorno a lui e alla sua famiglia per questo momento così importante.

Lunedì 24 giugno, alle 18, Don Francesco Giovanni celebrerà la sua Prima Messa nella parrocchia di San Giovanni Bosco. Questa sera, alle 21, ci sarà una Veglia di Preghiera in Parrocchia animata dai giovani dell'Oratorio, che proprio in questi giorni stanno vivendo l'esperienza dell'Estate Ragazzi.