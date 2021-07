Nella fotogallery di ZonaLocale.it ecco dove si trovano i circa 2mila 400 posti disponibili nei parcheggi di Vasto. Le forze dell'ordine consigliano di utilizzarli e raccomandano, nel caso di lasciasse l'auto altrove, di non parcheggiare in modo da intralciare la statale 16 e le principali vie di fuga della riviera. Altrimenti scatterà inevitabilmente la rimozione forzata (8 carri attrezzi verranno dislocati sulla statale adriatica) e, con essa, la contravvenzione.

Il parcheggio - Queste le aree di sosta individuate a Vasto nel piano sicurezza varato per l'International Air Show del Vastese: terminal bus di via Conti Ricci, PalaBcc, area del Monumento alla Bagnante, ex stazione ferroviaria di piazza Fiume, viale Duca degli Abruzzi, area Iveco, complesso residenziale Molino village, Hotel Perrozzi, Immobiliare Fortunato, centro commerciale Leclerc (Pianeta).

Queste le aree di sosta di San Salvo: parcheggi gratuiti in via Magellano, via Marco Polo, piazzale Verrazzano, via Paolucci, via Caboto, via Vasco de Gama, via Maristella, piazza Arafat; parcheggi a pagamento in lungomare Cristoforo Colombo (anche vicino ai complessi residenziali Le Nereidi e Shangrilà), via Berlinguer, raddoppio di via Berlinguer, piazzale Cristoforo Colombo e piazzale Andrea Doria.