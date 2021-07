Due giorni di festa con spettacoli musicali e gruppi bandistici, con il patrocinio del Comune di Casalbordino. Stefano fu il primo dei sette diaconi scelti dagli apostoli perché li aiutassero nel ministero della fede. Era ebreo di nascita, venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa, fu il protomartire, cioè il primo cristiano ad aver dato la vita per testimoniare la propria fede in Cristo e per la diffusione del Vangelo.

Il suo martirio è descritto negli Atti degli Apostoli dove appare evidente sia la sua chiamata al servizio dei discepoli sia il suo martirio, avvenuto per lapidazione, alla presenza di Paolo di Tarso (Saulo) prima della conversione. Possibile fissare con una certa sicurezza la data della sua morte per la modalità con cui avvenne: il fatto che non sia stato ucciso mediante crocifissione (ovvero con il metodo usato dagli occupanti romani), bensì tramite lapidazione, questo significa che la morte di Stefano è avvenuta durante il periodo di vuoto amministrativo seguito alla deposizione di Ponzio Pilato.

Sabato 22 apertura festa alle ore 18,30, spettacolo musicale alle ore 22,OO con i Tequila e Montepulciano band. Domenica 23, santa messa alle ore 9, deposizione corona ai caduti di guerra, giro bandistico del noto complesso bandistico di Tornareccio presente tutto il giorno. Alle ore 18 processione con il santo per le vie del paese. Alle ore 21.30, il Re degli Ignoranti, tributo ad Adriano Celentano in concerto.