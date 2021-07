Si avvicina l'appuntamento con il 1° Air Show del Vastese. Sarà un evento in cui tutti gli spettatori potranno raccogliere e raccontare le proprie emozioni attraverso i social network. Facebook, Twitter, Instagram, saranno il diario "virtuale" in cui scrivere la storia di questo appuntamento che per la prima volta viene ospitato in questo territorio.

Da ciò che accadrà nel cielo, con le spettacolari evoluzioni degli aerei acrobatici, che culmineranno nello spettacolo delle Frecce Tricolori, agli eventi che precederanno e seguiranno l'evento, le vetrine e le strade addobbate, le persone presenti. Un'attenzione particolare potrà essere riservata ai preparativi in corso in questi giorni. Tutto può divenire parte del racconto che ognuno potrà fare, per condividere le proprie emozioni.

Partecipare a questo grande racconto è semplice: basta utilizzare su Facebook, Twitter e Instagram l'hashtag#freccetricolorivasto e il gioco è fatto!

