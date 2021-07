In occasione della giornata di festa organizzata in onore della presenza delle prestigiose Frecce Tricolore a Vasto, dove si esibiranno con il loro consueto spettacolo di voli acrobatici, il brand Dgiraffa organizza un evento di promozione, intrattenimento e vendita interamente dedicato ai più piccoli. Per i bambini infatti è stata pensata la nuova linea di abbigliamento DgiraffaComics ed i suoi protagonisti, Dgiraffa e Zag, già conosciuti durante il Dgiraffa Crazy Tour della scorsa estate.

Domenica 23 Giugno a Vasto Marina, sul lungomare Cordella, sarà presente il Dgiraffa Crazy Bus ed i più piccoli portranno incontrare di nuovo i loro beniamini, il pupazzo Dgiraffa ed il pupazzo Zag, potranno farsi fotografare dal fotografo ufficiale dell’evento insieme a loro e passare un piacevole pomeriggio in compagnia dell’animazione per bambini organizzata da Dgiraffa.

Focus della giornata sarà la caccia al tesoro Dgiraffa. La caccia al tesoro si svolgerà a Vasto Marina. Potranno iscriversi tutti ed i vincitori riceveranno un buono acquisto del valore di 300,00 euro da spendere presso il punto vendita Dgiraffa in via Pitagora, 32 a Vasto.

E’ prevista, inoltre, la presenza di Franco Sacchetti, creatore dei personaggi del fumetto Dgiraffa, che “regalerà” al pubblico dei più piccoli l’occasione di vederlo all’opera mentre disegna il fumetto. Durante tutto l’evento saranno proiettate le immagini del Dgiraffa Crazy Tour 2012 ed il video ufficiale del brand.