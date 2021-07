"Il mio assistito dice di non aver rubato, né di aver avuto alcuna intenzione di farlo. Era andato all'edicola per comprare dei giochi per bambini". Lo afferma Raffaele Giacomucci, avvocato di Pasquale Bevilacqua, il 21enne arrestato dalla polizia insieme a un minorenne perché ritenuti responsabili del furto in un'edicola di Vasto Marina.

Oggi il giovane è stato sottoposto al processo per direttissima. Su richiesta di Giacomucci, il giudice Fabrizio Pasquale ha concesso i termini a difesa. L'udienza è stata aggiornata al 15 luglio.

"Il ragazzo - dichiara il difensore - dice che lui non c'entra niente con questo furto. Era entrato nell'edicola per comprare dei giochi per bambini. Il minorenne, nel frattempo, si è intrufolato nel negozio e ha preso i soldi dalla cassa. Quando sono arrivati i poliziotti, il ragazzino è scappato, mentre il mio cliente è rimasto fermo, non ne sapeva nulla".

Di diverso avviso gli investigatori, che hanno seguito i movimenti dei due giovani e sono entrati in azione al momento giusto.