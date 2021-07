Sabato 22 Giugno a partire dalle ore 16 a San Salvo Marina sull'area pedonale nei pressi dello stabilimento balneare la Caravella ci sarà un'incontro con i cittadini Parlamentari Abruzzesi del Movimento 5 Stelle.

Alle scorse elezioni nazionali sono stati eletti nella circoscrizione Abruzzo tre Deputati e due Senatori del MoVimento 5 Stelle. Visto il grande successo del M5S alle elezioni politiche nazionali che hanno visto come prima forza politica cittadina il M5S con il 34,07% (3811 voti) per la Camera e il 31,88% (3260 voti) per il Senato staccando di più di 10 punti percentuali i maggiori partiti locali, era nostro obbligo ringraziare ufficialmente la cittadinanza, ringraziamento che riceveranno ufficialmente dagli eletti al Parlamento della Repubblica che saranno tutti presenti in città.

Nell'incontro molto informale i cittadini avranno la possibilità di confrontarsi con i parlamentari, proporre istanze da portare in parlamento e informarsi sulle attività parlamentari che il M5S sta portando avanti con grande passione e coraggio.



Saranno presenti all'incontro il Deputato Gianluca Vacca, componente della commissione cultura, scienza e istruzione, il deputato Andrea Colletti della Commissione Giustizia, il deputato Daniele Del Grosso della commissione Affari Esteri e Comunitari, il Senatore Gianluca Castaldi della commissione Industria Commercio e Turismo e la senatrice Enza Blundo della commissione Lavori Pubblici e comunicazioni. Inoltre avremo un ospite d'onore Vice Presidente della camera dei Deputati Luigi di Maio eletto dal M5S nella circoscrizione Campania.

In questo periodo il M5S è oggetto di un attacco mediatico che tende a indebolire il movimento stesso, ma a differenza di quello che si sente nei Tg e nei Talk Show il MoVimento 5 Stelle è più forte che mai. Il gruppo del M5S è uno dei pochi in cui tutte le attività sono condivise e discusse da tutti i componenti, e col tempo sta dimostrando di essere un gruppo coeso e affiatato. A differenza di altre forze politiche il M5S è l'unico che sta facendo quello che ha promesso in campagna elettorale, ha già rinunciato a più di 40 milioni di rimborsi elettorali, i parlamentari stanno trattenendo dal loro stipendio 5 mila euro lordi, in pratica una cifra tra 2500 euro e 2900 euro netti oltre alla parte di diaria "effettivamente spesa e rendicontata" rinunciando a circa 350 mila euro al mese con un risparmio di 4 milioni di euro l'anno.

Al MoVimento 5 Stelle hanno già bocciato l'emendamento contro l'acquisto degli F-35, bocciato la proposta di abolizione della legge elettorale, bocciata una mozione per la riduzione del numero dei parlamentari, bocciato la soppressione delle province, bocciato il dimezzamento del numero dei consiglieri provinciali, bocciato il limite massimo di 2 mandati, bocciato la proposta di non poter candidare persone condannate, bocciato la proposta di abolizione dei finanziamenti pubblici all'editoria, bocciato il blocco della TAV, bocciato la proposta di abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, bocciato la proposta di rifinanziare scuola e istruzione e ricerca, bocciata la proposta di costituire un fondo dove versare la parte eccedente gli stipendi, bocciato la proposta di eliminazione del gioco d'azzardo, bocciato la proposta di un referendum sulla riforma costituzionale, bocciato il blocco dei pagamenti IMU per le case inagibili e tantissime altre cose che vi racconteranno i nostri parlamentari.

L'Italia è in forte crisi ma i partiti politici continuano a prenderci in giro, è giunto il momento di dire basta e far sentire che noi ci siamo, per questo vi aspettiamo Sabato 22 a San Salvo Marina per portare il Parlamento tra e con la gente. Noi cambieremo il modo di fare politica, sarà una rivoluzione culturale, l'onestà andrà di moda e nessuno rimarrà indietro.



M5S San Salvo