Disposizioni di sicurezza in occasione del 1° Air Show del Vastese. Il comandante della Guardia Costiera di Vasto, Giuliano D'Urso, ha emanato l'ordinanza che regolerà le attività in mare nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 giugno, come da disposizioni di sicurezza messe in atto in occasione degli spettacoli aerei.

Nell'area compresa tra la scogliera, località San Nicola e la spiaggia di San Salvo saranno vietate la balneazione e la navigazione, oltre che la pesca e qualsiasi altra attività d'intralcio con la manifestazione, con i seguenti orari:

22 giugno dalle 16.30 alle 19.30 e dalle 20 alle 21.30

23 giugno dalle 15 alle 19.30 e dalle 20 alle 21.30

Il campo di esibizione degli aerei si estenderà per 3 chilometri, con il suò centro in linea con l'Hotel Acquario di Vasto Marina. Quindi, dalla spiaggia, dalla collina di Montevecchio, dalla città alta, sarà possibile ammirare le evoluzioni degli aerei in volo.

