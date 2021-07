L’Istituto Comprensivo 2 di Vasto ha partecipato nel corso dell’anno scolastico ai giochi Matematici 2013 Bocconi sia con il Plesso “L. Martella” che con il Plesso “G. Rossetti”, nei confronti dei quali gli alunni hanno mostrato grande entusiasmo ed interesse. “Logica, intuizione e fantasia” era lo slogan dei Giochi, intenzione principale è stata quella di suscitare negli allievi la curiosità nei confronti degli enunciati matematici, far capire che occorre desiderio di giocare, un po’ di fantasia, e quell’intuizione per comprendere un problema apparentemente molto complicato è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere.

Concretamente i Giochi si sono articolati in tre fasi: la fase d’Istituto a marzo, la Semifinale a Lanciano presso l’I.C. Umberto I ad aprile, la Finale Nazionale a Milano a maggio presso la Bocconi. Un’ulteriore fase è prevista per fine agosto a Parigi, fase alla quale speriamo di poter accedere il prossimo anno.

Ai numerosi alunni che hanno partecipato, sono stati consegnati, nel corso di una cerimonia svoltasi presso l’Aula Magna del Plesso Martella, attestati e gadget alla presenza del Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Pia Di Carlo. La partecipazione ai giochi è stata seguita per il plesso Martella dalla referente ins. Lacavalla Maddalena (circa 45 alunni appartenenti alle classi quinte) e per il plesso Rossetti dalle prof.sse D’Italia Fiorella e Di Sciascio Tiziana (circa 40 allievi appartenenti alle diverse classi).

I primi cinque classificati della Scuola Primaria L. Martella sono stati: Patella Martina (5F), Ricciuti Alessio (5C), Grosso Alessio (5A), Oltremonte Manuele (5 F), Silvestri Angelo (5 F).

Per il Plesso Rossetti solo 3 alunni (Talia Nicola 2 G, Fluieraru Vlad 2D, Moretta Andrea 2F) hanno superato la semifinale provinciale dei Campionati Internazionali e sono andati alla Finale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici a Milano registrando comunque dei buoni risultati.

Nel corso della premiazione il Dirigente Scolastico ha sottolineato che nell’Istituto Comprensivo 2, come risultato dalla valutazione delle prove effettuata dall'università, la percentuale delle risposte corrette si è avvicinata in maniera significativa a quella nazionale, si è congratulata con tutti i presenti invitandoli ad essere sempre più curiosi e attenti.

Emma Columbro