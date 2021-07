''Ci sono dei traditori della pubblica amministrazione'' con ''un connotato che è quello della ipocrisia'' e ''non e' possibile equiparare certi imputati ad altri soggetti che sono stati poi assolti in sede di giustizia. Qui non ci sono Tortora''. Cosi' il legale della Regione Abruzzo Daniele Benedini durante l'arringa al processo relativo all'inchiesta Sanitopoli. Nell'arringa Benedini ha chiesto la condanna degli imputati, tra i quali Ottaviano Del Turco, per tutti i capi di imputazione loro contestati e un risarcimento danni pari a 146 milioni di euro. (Ansa)