Da un lettore di ZonaLocale.it riceviamo questa lettera che segnala una situazione di disagio nell'area della stazione ferroviaria Vasto-San Salvo, dove una vettura lasciata parcheggiata per andare a lavorare in treno, al ritorno è stata ritrovata pesantemente colpita dai vandali.

"Ennesimo caso di vandalismo alla Stazione Vasto-San Salvo, diventata ormai un’area completamente abbandonata continuiamo a vedere auto graffiate, rovinate e a volte completamente distrutte. I controlli sono ormai ridotti a zero.

Chiunque lascia la propria vettura nel parcheggio è costretto a mettere in conto che ci sono alte possibilità di ritrovarla danneggiata. Non siamo neanche più liberi di uscire con una vettura lucidata poiché c’è chi potrebbe adocchiarla e se non riesce a rubarla beh, almeno te la graffia no?

Vasto sta cambiando e non in meglio.

Ma quanto costa a tutti i comuni dell’alto vastese, pagare due guardie giurate nelle ore notturne?

Ma quanto costa a tutti i comuni del vastese, rendere il parcheggio custodito?

Ma quanto costa a tutti i comuni del vastese, ripristinare la polizia ferroviaria?

Ma quanto costa a tutti i comuni del vastese, lottare per la propria Stazione?

Ma quanto costerà a tutti i comuni del vastese, far chiudere la propria Stazione?

Perché di questo si parla... una stazione abbandonata equivale ad una stazione chiusa.

Vasto, i cittadini e tutto l’alto vastese non devono permetterlo".