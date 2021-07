L’assessorato allo Sviluppo del Turismo, Ambiente, Energia e Politiche Legislative della Regione Abruzzo, ha promosso il progetto “Wi-fi Free” per l’accesso wi-fi libero e gratuito sull’intero litorale. L’ Amministrazione comunale di Casalbordino, attraverso l’assessore Vincenzo Cocchino, ha aderito al progetto. La documentazione necessaria con termine il 7 giugno, è già stata inviata alle competenti sedi, la regione Abruzzo, affiderà la realizzazione del progetto a ciascuno dei 19 comuni costieri aderenti.

Il servizio di connettività sull’intero litorale, rappresenta un valore aggiunto alla promozione e sviluppo del territorio, cercando di aumentare la competitività in termini turistici in occasione dell’inizio della stagione estiva, l’iniziativa è anche di interesse sociale della collettività locale e dei giovani che avranno modo di connettersi in modo libero e gratuito.

Enzo Dossi