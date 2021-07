E’ stato condannato in via definitiva a 8 anni e 10 mesi di reclusione un 55enne di Vasto che diversi anni fa, a San Salvo, si rese responsabile dei reati di violenza sessuale e atti sessuali con minori. La Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di L’aquila ha emesso, nei suoi confronti, un ordine di carcerazione che è stato eseguito, ieri mattina, dai carabinieri della Stazione di Vasto. L’uomo, di cui non sono state rese note le generalità per evitare che la vittima potesse essere identificata, è stato rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione ed è ora recluso presso la locale casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(Comando provinciale dei carabinieri - Ufficio stampa)