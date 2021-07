Dopo tanta attesa, con il giusto mix di ansie e relax, dopo la fatidica notte prima degli esami, sono iniziati gli esami di maturità 2013. Sono quasi 600 gli studenti che affronteranno le 3 prove più l'orale negli istituti vastesi. I ragazzi hanno iniziato oggi, con la prova di italiano, uguale per tutte le scuole, forse quella meno temuta vista l'ampia possibilità di scelta fra le tracce proposte e le modalità di scrittura.

Anche ieri sera tra i ragazzi continuava ad impazzare il toto-temi. Alla fine, nessuno di quelli che erano stati previsti come probabili, è stato scelto dal Ministero. Questa la sintesi delle tracce:

Analisi del testo – Prefazione del libro “L’infinito viaggiare” di Claudio Magris

Saggio in ambito artistico letterario – L’individuo e la società di massa, con testi di Pasolini, Canetti, Bodei e Montale

Saggio in ambito scientifico – La ricerca scommette sul cervello, con articoli di giornale, un testo di Boncinelli e uno di Fabio De Seo

Saggio in ambito socio-economico – Stato, mercato e democrazia, con testi di Zingales, Krugman, Pirani e Rajan

Saggio in ambito storico-politico – Omicidi politici, con testi di Villari, Procacci, Salvadori e informazioni dai giornali

Tema di argomento storico – Le vicende politiche nel XX secolo di almeno due paesi appartenenti ai BRICS

Tema di ordine generale – La cooperazione e la creatività nella vita, partendo da un breve estratto di un testo di Fritjof Capra

Siamo andati a sbirciare tra i banchi del Liceo Scientifico Mattioli e dell'Istituto Palizzi, grazie alla disponibilità di presidenti di commissione e docenti, che hanno concesso la possibilità di scattare qualche immagine mentre i ragazzi erano impegnati nella scrittura. I maturandi erano concentrati, qualcuno molto sicuro già nelle prime ore, qualche altro alla ricerca dell'ispirazione. E' una prova che dura molto, 6 le ore a disposizione. Ma già dalle 13.30 qualche ragazzo ha consegnato il tema ed ha lasciato la scuola. Così, in questi esami che diventano sempre più "social", su Facebook e Twitter fioccano i commenti. Di tempo per rilassarsi, però, ce ne sarà poco, perchè domani c'è già la seconda prova, quella diversa a seconda dell'istituto. Qualche giorno di pausa prima della terza prova, lunedì 24, e poi l'attesa per gli orali, secondo l'ordine che è stato sorteggiato questa mattina.