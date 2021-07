Per l’estate 2013 la scuola dell’infanzia Albero Azzurro è lieta di proporre il programma “Luglio in Relax” adatto a tutti i bambini e i ragazzi di età compresa tra 1 ed 11 anni.

Dall'1 al 26 luglio, per contrastare la fretta e le piccole ansie presenti nella vita di tutti i giorni, saranno organizzati tre diversi laboratori che si andranno ad aggiungere al normale programma scolastico: di pasticceria, di inglese e di musica unite all'attività di gioco in piscina e in giardino.

Tutte le attività, progettate dalla coordinatrice della struttura unitamente agli insegnanti, saranno in linea con le teorie dello slow life (vivere lentamente) quindi ideate e diversificate tenendo presente il tempi di apprendimento e l’età di ogni bambino. Un mese di luglio all'insegna del divertimento e dell’ apprendimento, senza stress e senza fretta.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0873/367462.